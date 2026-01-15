Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:59, 15 января 2026Из жизни

Ненавидящая свои пальцы женщина разбогатела благодаря им

29-летняя американка Ван разбогатела благодаря кистям рук, которые ненавидела
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Iuliia Pilipeichenko / Shutterstock / Fotodom

29-летняя американка Китти Ван, много лет стеснявшаяся своих длинных кистей, превратила главный комплекс в успешную карьеру. Об этом сообщает The Mirror.

Ван с юности работала моделью: снималась для журналов и рекламы. При этом руки казались ей самой непривлекательной частью ее внешности: в детстве и юности она ненавидела свою внешность из-за «длинных и больших» кистей.

Однако фотографы, наоборот, часто отмечали их красоту. После 10 лет в фэшн-индустрии женщина решилась на необычный шаг — в марте 2023 года она нашла агентство для моделей отдельных частей тела. Вскоре она начала сотрудничать с такими гигантами, как Walmart, Starbucks и Apple и разбогатела.

Теперь особенность приносит Ван около 2,4 тысячи долларов (около 189,6 тысячи рублей) за один рекламный день, а ежегодный доход от съемок рук составляет 70 тысяч долларов (около 6,3 миллиона рублей). «Я определенно была неуверенной в себе, когда взрослела. Раньше мне это не приходило в голову, но, теперь, глядя на фотографии, я думаю: "вау, вот почему мои руки красивые"», — рассказала модель.

Чтобы руки выглядели идеально, Ван использует ночные маски, сыворотки для кутикулы и масла, а также старается избегать травм, играя в пляжный волейбол. В социальных сетях ее уникальная профессия вызывает живой интерес, и многие девушки пишут ей с вопросом, могут ли они тоже стать моделями рук. Главный совет от Китти: ухаживайте за своими руками так же тщательно, как и за лицом.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Ранее сообщалось, что претендентка на звание «Мисс Шотландия» разбогатела на продаже грязных тапочек и воды из ванны. «Когда мне кажется, что я уже знаю все возможные причуды людей, появляется что-то новое. И мне это нравится — чем разнообразнее, тем лучше!» — призналась женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Власти Франции прокомментировали глаз Макрона тремя словами

    Налоги на три продукта призвали повысить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok