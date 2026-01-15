Реклама

12:31, 15 января 2026Забота о себе

Опровергнут популярный миф о простуде

Профессор Гомес: Холодная погода не приводит к возникновению простуды
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Холодная погода напрямую не приводит к возникновению простуды, заявила профессор Мадридского автономного университета Эстер Гомес. Этот популярный миф она опровергла в разговоре с изданием Deia.

Как пояснила Гомес, холодная погода хоть и не приводит к возникновению простуды напрямую, но она создает идеальную среду для развития заболевания. Так, в организме существуют естественные барьеры, препятствующие проникновению патогенов, которые ослабевают зимой.

«Зимой мы сидим дома, проводим больше времени в закрытых помещениях, не открываем окна, не проветриваем, потому что холодно», — отметила специалистка. Все эти факторы приводят к тому, что патогенам становится легче проникать в организм. Гомес напомнила, что многие люди болеют даже летом, потому что виновником простуды является не погода, а именно болезнетворные микроорганизмы, которые присутствуют и в теплом воздухе тоже.

Ранее терапевт Владислав Жемчугов рассказал о методах профилактики менингита. Так, он призвал соблюдать простые правила личной гигиены, в том числе часто мыть руки.

