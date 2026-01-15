Отстраненный от должности за массовые смерти главврач российской больницы сделал заявление

Главврач больницы в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти 9 младенцев

Отстраненный от должности главврач больницы в Новокузнецке Виталий Херасков не признает вину по делу о смерти девяти младенцев. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие просит суд арестовать Хераскова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье о халатности, повлекшей смерть более двух человек.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд избрал для исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей стационара №1 роддома №1 Новокузнецка Алексея Эмиха меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вместе с врачом Эмихом главврач был задержан 14 января.

В зависимости от роли каждого они подозреваются по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность») и части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).