Раскрыто решение для задержанного за массовые смерти в российском роддоме врача

В Новокузнецке и. о. завотделением роддома получил запрет определенных действий

В Новокузнецке Центральный районный суд раскрыл решение для исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей стационара № 1 роддома № 1 Новокузнецка Алексея Эмиха. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Эмиха избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Врач является фигурантом дела о смерти девяти младенцев.

Ранее сообщалось, что Эмих отказался признавать вину.

Он и главврач больницы были задержали 14 января. В зависимости от роли каждого они подозреваются по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность») и части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

По данным правоохранителей, в период с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком роддоме № 1 не стало девяти новорожденных, которые родились в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.