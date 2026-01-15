Реклама

Задержанный за массовые смерти младенцев в российском роддоме врач прокомментировал дело

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей стационара № 1 роддома № 1 Новокузнецка Алексей Эмих отказался признавать вину по уголовному делу о массовой смерти младенцев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следователи ходатайствовали об аресте Эмиха, потому что врач может скрыться, препятствовать расследованию, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей по делу.

Эмиха и главврача больницы задержали 14 января. В зависимости от роли каждого они подозреваются по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность») и части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

По версии следствия, в период с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком роддоме № 1 не стало девяти новорожденных, которые родились в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

