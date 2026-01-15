Песков анонсировал важное выступление Путина

Песков заявил, что Путин выступит с речью во время встречи с послами в Кремле

Президент России Владимир Путин выступит с важной речью по внешней политике на встрече с послами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков сообщил, что в четверг, 15 января, пройдет церемония вручения верительных грамот в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале.

«По традиции президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам», — анонсировал он.

Пресс-секретарь президента дополнил, что глава государства намерен оценить отношения с представителями зарубежных стран и возможности их развития. Песков также подчеркнул значимость предстоящего мероприятия. В нем примут участие послы Франции, Италии, Австрии, Чехии, Израиля, Ирака и других государств.

Ранее Дмитрий Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский тормозит процесс мирного урегулирования конфликта.