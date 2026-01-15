Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 15 января 2026Мир

Песков анонсировал важное выступление Путина

Песков заявил, что Путин выступит с речью во время встречи с послами в Кремле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выступит с важной речью по внешней политике на встрече с послами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков сообщил, что в четверг, 15 января, пройдет церемония вручения верительных грамот в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале.

«По традиции президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам», — анонсировал он.

Пресс-секретарь президента дополнил, что глава государства намерен оценить отношения с представителями зарубежных стран и возможности их развития. Песков также подчеркнул значимость предстоящего мероприятия. В нем примут участие послы Франции, Италии, Австрии, Чехии, Израиля, Ирака и других государств.

Ранее Дмитрий Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский тормозит процесс мирного урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    В США привели вкусные аргументы в пользу присоединения Гренландии

    Женщина отказалась от одного продукта и похудела на 45 килограммов

    Евросоюз перенес внедрение электронного разрешения на въезд

    Отстраненный от должности за массовые смерти главврач российской больницы сделал заявление

    Премьер Дании описала переговоры с США двумя словами

    Задержанная в Москве девушка привела подробности о жизни в Ингушетии до побега

    Названы три страны — лидера по закупкам газа у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok