20:59, 15 января 2026

Попавшую в больницу с сильными болями в животе 26-летнюю блогершу не удалось спасти

У блогерши Эстер Томас начались серьезные осложнения после удаления миомы матки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

Известная 26-летняя блогерша Эстер Томас попала в больницу из-за сильной боли в животе и перенесла операцию. Как сообщает Tribune Online, после этого у нее возникли серьезные осложнения.

Блогерша начала испытывать интенсивные боли в животе в конце декабря. Томас госпитализировали, однако, как утверждают в издании, из-за забастовки врачей она лишь получала обезболивающее.

После того как состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в другую больницу. Там врачи обнаружили у блогерши большую миому матки и удалили ее. Изначально медики сообщали, что операция прошла успешно, однако впоследствии у Томас возникли осложнения. Спасти ее не удалось.

Ранее стало известно, что американского YouTube-блогера Дэвида Адама Уильямса, известного как Adam the Woo, нашли дома без признаков жизни. Уточнялось, что судмедэксперт проведет вскрытие.

