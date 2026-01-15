Попытка ограничить полномочия Трампа в вопросе Венесуэлы провалилась

В Сенате США заблокировали попытку ограничить полномочия Трампа по Венесуэле

Республиканцы в Сенате США заблокировали попытку ограничить полномочия администрации Дональда Трампа в вопросе Венесуэлы. Об этом сообщает CNN.

Первоначально двухпартийный план получил поддержку пяти сенаторов-республиканцев на прошлой неделе в ходе ключевого процедурного голосования, однако позже Джош Хоули из Миссури и Тодд Янг из Индианы отозвали свое решение.

Янг, который вел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, заявил, что получил от администрации президента «довольно обширные личные заверения» относительно роли Соединенных Штатов в Венесуэле.

По его словам, перед началом «любой крупной военной операции в Венесуэле» администрация «обратится в Конгресс» и запросит его одобрение. Он также анонсировал, что Рубио даст показания перед комитетом Сената по международным отношениям в конце января.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что краткосрочная цель администрации Трампа в Венесуэле заключается в том, чтобы перекрыть потоки нефти геополитическим соперникам, включая Россию, Китай, Иран и Кубу. По данным телеканала, в краткосрочной перспективе Вашингтон планирует обеспечить, чтобы нефть, которая сейчас хранится в Венесуэле, оставалась в стране.