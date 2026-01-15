Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

Полковник СК Куликова: После взрыва полицейских в Москве арестованы три человека

Следователи установили обстоятельства взрыва двух полицейских в Москве. Об этом в интервью «МК» рассказала руководитель 6-го контрольно-следственного отдела столичного управления Следственного комитета (СК) России полковник юстиции Ольга Куликова.

В ночь на 24 декабря 2025 года Павел Голубенко попытался установить самодельное взрывное устройство (СВУ) под днище служебного автомобиля ДПС возле отдела полиции на Елецкой улице. Его заметили сотрудники полиции Максим Горбунов и Илья Климанов и попытались задержать, но СВУ было приведено в действие. Его заряд составлял около килограмма взрывчатого вещества.

Следователи изучили личность Голубенко, его страницу во «ВКонтакте» с множеством постов об игре STALKER, и оружие. Анализ переписки свидетельствует о том, что он находился под воздействием так называемого «колл-центра». У него были кредиты и переводы. Удалось проследить так называемых «дропов», через которых по указанию «колл-центров» шли денежные переводы. По следам преступления в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Также был выявлен сим-бокс, с помощью которого осуществлялись звонки Голубенко. Трое человек арестованы по еще одному уголовному делу, которое было возбуждено по статье 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»).

24-летний Голубенко родом из Каменок Ивановской области. Он окончил школу, учился в Ивановском автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до подрыва он пытался одолжить деньги у своих знакомых.

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Жертвами стали трое — двое полицейских и подрывник. Голубенко мог действовать под влиянием мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.