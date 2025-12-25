Раскрыта личность подрывника полицейских в Москве

Погибшим при взрыве вместе с инспекторами ДПС оказался 24-летний Павел Голубенко

Подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя инспекторами ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко. Подробности раскрыл Telegram-канал Mash.

Молодой человек родом из Каменок Ивановской области. Он окончил школу, учился в Ивановском автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до подрыва он пытался одолжить деньги у своих знакомых.

В социальных сетях он подписан на тематические каналы — в области военной тематики, аниме, психологии и электроники. Также он увлекался видеоигрой S.T.A.L.K.E.R.

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину около служебного автомобиля и подошли к нему. По предварительной информации, мужчина привел взрывное устройство в действие.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.