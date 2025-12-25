Отец предполагаемого подрывника полицейских в Москве высказался о сыне

Отец Павла Голубенко заявил, что его сын мог действовать под влиянием мошенников

Отец предполагаемого подрывника двух инспекторов ДПС в Москве заявил, что его сын мог действовать под влиянием мошенников. Он высказался об этом в разговоре с RT.

По словам отца 24-летнего Павла Голубенко, он редко общался с сыном, однако замкнутости в его поведении не замечал. Он также отметил, что сын последний год жил у своей бабушки.

Бывший одноклассник Голубенко рассказал, что незадолго до трагедии тот написал ему, попросив одолжить денег. Он сообщил, что оказался в сложной ситуации, однако выяснить подробности приятель Голубенко не смог.

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину около служебного автомобиля и подошли к нему. По предварительной информации, мужчина привел взрывное устройство в действие.