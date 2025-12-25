Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:58, 25 декабря 2025Россия

Отец предполагаемого подрывника полицейских в Москве высказался о сыне

Отец Павла Голубенко заявил, что его сын мог действовать под влиянием мошенников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Seleznev / Globallookpress

Отец предполагаемого подрывника двух инспекторов ДПС в Москве заявил, что его сын мог действовать под влиянием мошенников. Он высказался об этом в разговоре с RT.

По словам отца 24-летнего Павла Голубенко, он редко общался с сыном, однако замкнутости в его поведении не замечал. Он также отметил, что сын последний год жил у своей бабушки.

Бывший одноклассник Голубенко рассказал, что незадолго до трагедии тот написал ему, попросив одолжить денег. Он сообщил, что оказался в сложной ситуации, однако выяснить подробности приятель Голубенко не смог.

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину около служебного автомобиля и подошли к нему. По предварительной информации, мужчина привел взрывное устройство в действие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    «Это отнимает радость жизни». Люди во всем мире одержимы правильным питанием. Почему такая забота о здоровье только вредит?

    Отец предполагаемого подрывника полицейских в Москве высказался о сыне

    В офисе Зеленского назвали готовые отправить миротворцев на Украину страны

    Астролог предостерегла Валиеву в 2026 году

    В России назвали ответственных за возмещение ущерба Долиной

    ЕС предупредили о последствиях кредита для Украины

    Российский аэропорт перестал принимать самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok