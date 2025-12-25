Реклама

Россия
22:25, 25 декабря 2025Россия

Одноклассник предполагаемого подрывника полицейских в Москве рассказал о его просьбе

Одноклассники Павла Голубенко заявили, что не могут понять его мотивов
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pavel Seleznev / Globallookpress

Предполагаемый подрывник двух инспекторов ДПС в Москве — 24-летний Павел Голубенко — незадолго до случившегося писал бывшему однокласснику с просьбой одолжить денег. Об этом сообщает «МК».

Никита рассказал, что Голубенко был тихим и спокойным, они дружили на протяжении многих лет, однако их связь оборвалась. Несмотря на это, приятели продолжали поздравлять друг друга с праздниками.

«Недавно, 18 декабря, он прислал мне сообщение о том, что попал в сложную ситуацию, что ему срочно нужны деньги. Написал, что вопрос серьезный, попросил выручить. Но у меня возможности не было, у самого было туго с деньгами. У Паши была какая-то проблема, о которой мы так и не смогли поговорить», — поведал Никита.

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину около служебного автомобиля и подошли к нему. По предварительной информации, мужчина привел взрывное устройство в действие. По данным Mash, подрывником, погибшим при взрыве оказался 24-летний Павел Голубенко.

