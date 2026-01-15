Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 15 января 2026Силовые структуры

Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

СК вменил директору парка «Куршская коса» Калине незаконную вырубку леса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело против директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолия Калины, ему вменяют незаконную вырубку леса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Расследование начато на основании материалов ФСБ. Калина задержан, допрошен, в его доме провели обыск. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также проводятся следственные действия в отношении других подозреваемых.

По данным следствия, директор нацпарка дал поручение вырубить деревья в объеме свыше 150 кубометров на площади около гектара для того, чтобы на освободившемся участке его знакомый построил туристический комплекс. Причиненный ущерб оценивается в 12,7 миллиона рублей.

О задержании Калины стало известно накануне, 14 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    В полуфинале турнира WTA встретятся завоевавшие серебро ОИ в паре россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok