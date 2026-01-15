Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

СК вменил директору парка «Куршская коса» Калине незаконную вырубку леса

Следователи возбудили уголовное дело против директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолия Калины, ему вменяют незаконную вырубку леса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Расследование начато на основании материалов ФСБ. Калина задержан, допрошен, в его доме провели обыск. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также проводятся следственные действия в отношении других подозреваемых.

По данным следствия, директор нацпарка дал поручение вырубить деревья в объеме свыше 150 кубометров на площади около гектара для того, чтобы на освободившемся участке его знакомый построил туристический комплекс. Причиненный ущерб оценивается в 12,7 миллиона рублей.

О задержании Калины стало известно накануне, 14 января.