Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 15 января 2026Силовые структуры

Приговоренный к пожизненному «Архангельский Чикатило» захотел выйти по УДО

Суд отказал в УДО «Архангельскому Чикатило» Шипилову
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: True Crime / YouTube

Суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) 66-летнего маньяка Сергея Шипилова по кличке «Архангельский Чикатило», осужденного на пожизненное заключение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Шипилов отбывает наказание в колонии «Черный дельфин» за 14 расправ. По данным канала, в своем ходатайстве он утверждал, что исправился, однако суд отказал, так как некоторые преступления Шипилов совершил, уже находясь в заключении.

Изначально он был приговорен к восьми годам колонии-поселения в 1998 году за ряд изнасилований. Позже выяснилось, что он уже совершил несколько расправ. Находясь в колонии и работая водителем ассенизационной машины, Шипилов, пользуясь отсутствием надзора, совершил еще девять расправ. В результате его приговорили к пожизненному сроку.

Подробнее о Шипилове «Лента.ру» рассказывала здесь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok