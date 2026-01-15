Приговоренный к пожизненному «Архангельский Чикатило» захотел выйти по УДО

Суд отказал в УДО «Архангельскому Чикатило» Шипилову

Суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) 66-летнего маньяка Сергея Шипилова по кличке «Архангельский Чикатило», осужденного на пожизненное заключение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Шипилов отбывает наказание в колонии «Черный дельфин» за 14 расправ. По данным канала, в своем ходатайстве он утверждал, что исправился, однако суд отказал, так как некоторые преступления Шипилов совершил, уже находясь в заключении.

Изначально он был приговорен к восьми годам колонии-поселения в 1998 году за ряд изнасилований. Позже выяснилось, что он уже совершил несколько расправ. Находясь в колонии и работая водителем ассенизационной машины, Шипилов, пользуясь отсутствием надзора, совершил еще девять расправ. В результате его приговорили к пожизненному сроку.

Подробнее о Шипилове «Лента.ру» рассказывала здесь.