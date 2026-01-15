Пушков высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

Пушков: Мир вступил в эпоху ожесточенной борьбы за природные ресурсы

Американский президент Дональд Трамп проводит мысль о том, что мир вступает в эпоху ожесточенной борьбы за контроль над природными ресурсами, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии. «Трамп без экивоков, грубо и зримо проводит одну мысль: мир вступает в эпоху ожесточенной борьбы за контроль над природными ресурсами — от нефти до лития», — отметил российский политик.

Он добавил, что США пытаются «прибрать к рукам» все: от венесуэльской нефти до гренландских залежей редкоземельных металлов.

Ранее Пушков рассказал, что в «гренландской эпопее» Трампа произошел новый поворот. По его словам, Америка нашла правовое обоснование для претензий на Гренландию.