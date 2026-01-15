Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:05, 15 января 2026Россия

Пушков высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

Пушков: Мир вступил в эпоху ожесточенной борьбы за природные ресурсы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский президент Дональд Трамп проводит мысль о том, что мир вступает в эпоху ожесточенной борьбы за контроль над природными ресурсами, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии. «Трамп без экивоков, грубо и зримо проводит одну мысль: мир вступает в эпоху ожесточенной борьбы за контроль над природными ресурсами — от нефти до лития», — отметил российский политик.

Он добавил, что США пытаются «прибрать к рукам» все: от венесуэльской нефти до гренландских залежей редкоземельных металлов.

Ранее Пушков рассказал, что в «гренландской эпопее» Трампа произошел новый поворот. По его словам, Америка нашла правовое обоснование для претензий на Гренландию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Пушков высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

    Специалист Минздрава заявил о непригодности флюорографии для защиты от рака легкого

    Крокодил растерзал десятилетнего мальчика

    Женщинам перечислили причины снижения либидо в браке

    ВСУ почти полностью отказались от использования военной техники «в открытую»

    Российским школьникам напомнили о запрете на использование некоторых слов на ЕГЭ

    Трамп назвал Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok