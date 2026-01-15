Пускающей газы на свиданиях девушке дали совет

Коуч по отношениям и писательница Джейн Грин дала совет девушке, которая пускает газы на свидании. Ее рекомендацию опубликовало издание Daily Mail.

Обратившаяся к Грин девушка рассказала, что из-за лишнего веса на нее почти не обращали внимания мужчины. После того как она стала принимать инъекции для похудения и сбросила вес, предложения о встречах стали поступать регулярно. Однако, по словам девушки, появилась другая проблема.

«У моего препарата есть ужасный побочный эффект, который, пожалуй, наименее сексуальный из всех возможных. Метеоризм. Представьте, вы сидите напротив красивого мужчины на первом свидании, а ваш желудок издает неприятные звуки, и вы не можете удержаться от того, чтобы не пускать газы», — написала читательница.

В ответ на это письмо Грин заявила, что метеоризм — это физиологический процесс, за который не стоит стыдиться. Коуч уточнила, что смущение в этот момент вполне понятно, но, чтобы сгладить неловкость, она посоветовала не молчать, а честно объяснить мужчине причину возникающих звуков. «Если человек оттолкнет вас из-за звука, то он вам просто не подходит», — подчеркнула эксперт.

Грин добавила, что обсуждать личную тему с новым кавалером проще, если сформулировать мысль четко, кратко и добавить немного юмора. «Скажите: "Привет! Я принимаю "Оземпик", поэтому извини за ужасное вздутие"», — дала совет писательница.

