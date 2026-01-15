«Радиостанция Судного дня» сообщила о «ботве»

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало слово «ботва»

Радиостанция УВБ-76 передала новую шифровку. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение прозвучало в эфире так называемой радиостанции Судного дня в 19:16 по московскому времени. В нем упоминалось слово «ботва», которого не было в других шифровках.

НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала слово «бермудский», ранее не звучавшее в эфире. 10 декабря «Радиостанция Судного дня» неожиданно активизировалась и за день передала 15 сообщений с 20 словами, каждое из которых не встречалось в передачах прежде.