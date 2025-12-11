«Радиостанция Судного дня» передала сообщение о месте исчезновения военных самолетов США

«Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее прежде слово «бермудский»

В эфире «Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) прозвучало слово «бермудский». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Шифровка прозвучала в 14:08 по московскому времени. Слово «бермудский» отсылает к знаменитому Бермудскому треугольнику — месту исчезновения военных самолетов США. До этого, в 12:48, так называемая «Радиостанция Судного дня» транслировала слово «ершовуз». Оба слова не звучали в эфире прежде.

10 декабря УВБ-76 неожиданно активизировалась и за один день передала 15 сообщений с 20 словами. Вещание радиостанции началось в 09:07 и продолжалось до 17:13. Все слова были уникальны, то есть не встречались в прежних передачах.

Увеличившееся число сообщений УВБ-76 прокомментировал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он призвал не паниковать из-за них.

«Иногда она какие-то слова странные хрипит. Это наша военная радиостанция. По-разному бывает, но мы иногда склонны к мистицизму, если у нас в голове нет ответов на вопросы. Ничего это [большое количество сообщений] не значит», — отметил депутат.

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.