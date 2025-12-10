В России прокомментировали небывалое количество шифровок на «Радиостанции Судного дня»

Депутат Колесник призвал не паниковать из-за шифровок «Радиостанции Судного дня»

УВБ-76 — это российская военная радиостанция, она хрипит и выдает слова, но паниковать из-за сообщений не стоит, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал увеличившееся число сообщений в так называемой «жужжалке».

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76 неожиданно активизировалась и за один день передала 15 сообщений с 20 словами. Вещание «Радиостанции Судного дня» началось в 09:07 по московскому времени и продолжалось до 17:13.

Колесник подчеркнул, что не стоит паниковать из-за зашифрованных сообщений, тем более когда для этого есть более серьезные причины.

«Иногда она какие-то слова странные хрипит. Это наша военная радиостанция. По-разному бывает, но мы иногда склонны к мистицизму, если у нас в голове нет ответов на вопросы. Ничего это [большое количество сообщений] не значит», — прокомментировал Колесник.

Ранее похожая активность фиксировалась 28 августа. Тогда «Радиостанция Судного дня» передала 15 сообщений с 19 словами. Тогда автор канала «УВБ-76 логи», архивирующего передачи этой радиостанции, прокомментировал происходящее словами: «Да-да, очередные учения».