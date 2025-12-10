Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 10 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали небывалое количество шифровок на «Радиостанции Судного дня»

Депутат Колесник призвал не паниковать из-за шифровок «Радиостанции Судного дня»
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: 21MARCH / Shutterstock / Fotodom

УВБ-76 — это российская военная радиостанция, она хрипит и выдает слова, но паниковать из-за сообщений не стоит, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал увеличившееся число сообщений в так называемой «жужжалке».

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76 неожиданно активизировалась и за один день передала 15 сообщений с 20 словами. Вещание «Радиостанции Судного дня» началось в 09:07 по московскому времени и продолжалось до 17:13.

Колесник подчеркнул, что не стоит паниковать из-за зашифрованных сообщений, тем более когда для этого есть более серьезные причины.

«Иногда она какие-то слова странные хрипит. Это наша военная радиостанция. По-разному бывает, но мы иногда склонны к мистицизму, если у нас в голове нет ответов на вопросы. Ничего это [большое количество сообщений] не значит», — прокомментировал Колесник.

Ранее похожая активность фиксировалась 28 августа. Тогда «Радиостанция Судного дня» передала 15 сообщений с 19 словами. Тогда автор канала «УВБ-76 логи», архивирующего передачи этой радиостанции, прокомментировал происходящее словами: «Да-да, очередные учения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков о краже платья

    При пожаре на рынке в Петербурге пострадали люди

    В России модернизировали боевого робота «Курьер»

    Артемий Лебедев заявил о хамском поведении США

    В посте бесследно пропавшей в тайге Усольцевой нашли подсказку

    Россиянин скрывался почти 30 лет после расправы над должником

    Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка объяснила свой отъезд

    В Подмосковье девушка подселила к себе корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok