Забота о себе
18:32, 15 января 2026Забота о себе

Раскрыт самый полезный для сердца завтрак

UfaTime.ru: В полезный завтрак должны входить медленные углеводы, белки и овощи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom  

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе предупредили, что пропуск утреннего приема пищи увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и появления лишнего веса. В разговоре с изданием UfaTime.ru они раскрыли компоненты самого полезного для сердца завтрака.

По словам врачей, в полезный завтрак должны входить четыре ключевые группы продуктов: медленные углеводы, белки, полезные жиры, овощи и фрукты.

Медики объяснили, что продукты из первой группы надолго обеспечивают чувство сытости, а из второй поддерживают метаболизм. Полезные жиры же важны для снижения уровня «плохого холестерина», а овощи и фрукты содержат много клетчатки и антиоксидантов.

Специалисты добавили, что от некоторых продуктов на завтрак, напротив, лучше отказаться. В их число доктора включили сладости и жареные блюда. Они также призвали не пить натощак напитки, которые содержат кофеин.

Ранее онколог Владимир Ивашков посоветовал включить в рацион пять продуктов, чтобы укрепить здоровье зимой. По его словам, полезно регулярно употреблять клюкву, имбирь, свеклу, морковь и грецкие орехи.

