Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:47, 15 января 2026Экономика

Раскрыта цена самой дешевой новостройки в Сочи

Брокер Флутков: Самая дешевая новостройка в Сочи стоит 8,2 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Самая дешевая квартира в новостройке Сочи со сдачей в 2026 году стоит 8,22 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости городе-курорта, брокер Кирилл Флутков.

В рамках указанного бюджета можно купить студию площадью 17,3 квадратного метра в Хостинском районе. Квартира расположена на четвертом этаже 19-этажного дома и продается без отделки.

Эксперт также раскрыл стоимость самого дорогого нового жилья в городе. Речь идет о четырехкомнатных апартаментах в 218,1 квадрата в Адлерском районе. Объект располагается на девятом этаже 10-этажного дома и продается с чистовой отделкой. Его стоимость составляет 315,4 миллиона рублей — в 38 раз больше цены наиболее доступной новостройки.

По данным Флуткова, средняя цена лота на рынке новостроек Сочи со сдачей в текущем году составляет 19,5 миллиона рублей. Минимальная цена за квадрат в таком жилье находится на уровне 272,5 тысячи рублей — столько стоит метр в трехкомнатной квартире без отделки площадью 81 квадрат за 22,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в крупных городах России уменьшилась доля объектов со стоимостью менее пяти миллионов рублей. Теперь показатель составляет 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Офицер США назвал стратегическую ценность Гренландии

    В Нидерландах заявили о значительном ущербе после взрывов

    На Украине назвали условие изменения позиции по конфликту

    Глава управы Белгорода погиб на СВО

    Появилось видео гибели темнокожего воспитанника ЦСКА

    «Разобрала страну на части». Почему Майя Санду захотела ликвидировать Молдавию и объединить ее с Румынией?

    Зеленский вновь раскритиковал Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok