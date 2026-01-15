Раскрыта цена самой дешевой новостройки в Сочи

Брокер Флутков: Самая дешевая новостройка в Сочи стоит 8,2 млн рублей

Самая дешевая квартира в новостройке Сочи со сдачей в 2026 году стоит 8,22 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости городе-курорта, брокер Кирилл Флутков.

В рамках указанного бюджета можно купить студию площадью 17,3 квадратного метра в Хостинском районе. Квартира расположена на четвертом этаже 19-этажного дома и продается без отделки.

Эксперт также раскрыл стоимость самого дорогого нового жилья в городе. Речь идет о четырехкомнатных апартаментах в 218,1 квадрата в Адлерском районе. Объект располагается на девятом этаже 10-этажного дома и продается с чистовой отделкой. Его стоимость составляет 315,4 миллиона рублей — в 38 раз больше цены наиболее доступной новостройки.

По данным Флуткова, средняя цена лота на рынке новостроек Сочи со сдачей в текущем году составляет 19,5 миллиона рублей. Минимальная цена за квадрат в таком жилье находится на уровне 272,5 тысячи рублей — столько стоит метр в трехкомнатной квартире без отделки площадью 81 квадрат за 22,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в крупных городах России уменьшилась доля объектов со стоимостью менее пяти миллионов рублей. Теперь показатель составляет 15 процентов.