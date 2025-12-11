В России недосчитались дешевых квартир

ЦИАН: Доля квартир в новостройках дешевле 5 млн рублей уменьшилась на четверть

В крупных городах России недосчитались дешевых квартир в новостройках — доля объектов со стоимостью менее пяти миллионов рублей уменьшилась на четверть за год, до 15 процентов. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, пишет РИА Новости.

В Москве, Казани, Сочи и Севастополе совсем не осталось строящегося жилья дешевле пяти миллионов рублей. Мало таких квартир представлено во Владивостоке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Барнауле, Санкт-Петербурге и Московской области — всего 1-4 процента предложения на рынке. Лучше ситуация в Ярославле, Ульяновске, Барнауле и Ставрополе — в эту цену укладываются от 39 до 53 процентов новостроек.

На вторичном рынке стоимостью до пяти миллионов рублей продается каждая третья квартира в крупных городах (34 процента). Специалисты объясняют это разрывом в стоимости объектов на первичном и вторичном рынках — новостройки дороже готового жилья в среднем на 25 процентов.

Больше всего «вторички» по такой цене представлено в Ульяновске, Новокузнецке и Оренбурге (60-66 процентов), а меньше всего — в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге (1-4 процента).

Ранее выяснилось, что жилье стало недоступным для большинства россиян. Только восемь процентов граждан могут накопить на квартиру за два года, рассказали риелторы.