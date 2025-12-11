Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:50, 11 декабря 2025Экономика

В России недосчитались дешевых квартир

ЦИАН: Доля квартир в новостройках дешевле 5 млн рублей уменьшилась на четверть
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В крупных городах России недосчитались дешевых квартир в новостройках — доля объектов со стоимостью менее пяти миллионов рублей уменьшилась на четверть за год, до 15 процентов. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, пишет РИА Новости.

В Москве, Казани, Сочи и Севастополе совсем не осталось строящегося жилья дешевле пяти миллионов рублей. Мало таких квартир представлено во Владивостоке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Барнауле, Санкт-Петербурге и Московской области — всего 1-4 процента предложения на рынке. Лучше ситуация в Ярославле, Ульяновске, Барнауле и Ставрополе — в эту цену укладываются от 39 до 53 процентов новостроек.

На вторичном рынке стоимостью до пяти миллионов рублей продается каждая третья квартира в крупных городах (34 процента). Специалисты объясняют это разрывом в стоимости объектов на первичном и вторичном рынках — новостройки дороже готового жилья в среднем на 25 процентов.

Больше всего «вторички» по такой цене представлено в Ульяновске, Новокузнецке и Оренбурге (60-66 процентов), а меньше всего — в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге (1-4 процента).

Ранее выяснилось, что жилье стало недоступным для большинства россиян. Только восемь процентов граждан могут накопить на квартиру за два года, рассказали риелторы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Вероятность снега в Новый год в Москве оценили

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok