Раскрыто решение для отстраненного от должности за массовые смерти российского главврача

Главврач больницы в Новокузнецке Херасков отправлен под домашний арест

Центральный районный суд отправил под домашний арест отстраненного от должности главврача больницы в Новокузнецке Виталия Хераскова по делу о смерти девяти младенцев. Об этом сообщает ТАСС.

Судья огласила решение, что в отношении главврача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 27 суток — до 13 марта 2026 года. Херасков освобожден из-под стражи в зале суда.

Ранее сообщалось, что мужчина обвиняется по статье о халатности, повлекшей смерть более двух человек. Свою вину он не признал.