10:31, 15 января 2026Спорт

Россиянин поставил 100 тысяч рублей на два матча и выиграл 1,26 миллиона

Россиянин поставил 100 тысяч на два футбольных матча и выиграл 1,26 миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 100 тысяч рублей на два футбольных матча. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал экспресс-ставку с коэффициентом 12,60. Россиянин поставил на то, что Египет забьет больше одного гола в ворота Кот-д'Ивуара в матче Кубка Африки, а также на то, что «Рома» в чемпионате Италии больше одного раза поразит ворота «Сассуоло».

Обе ставки сыграли и россиянин преумножил свой депозит в 12,6 раза. Его общий выигрыш составил 1,26 миллиона рублей.

Ранее клиент БК дважды поставил крупные суммы на ничью в основное время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ладой» и СКА. Обе ставки сыграли, а суммарный выигрыш составил почти 7 миллионов рублей.

