Россиянка потратила три миллиона рублей за мужа-участника СВО и поплатилась

Жительница Волгограда потратила 3 млн рублей за мужа-бойца СВО и попала под суд

Жительница Волгограда потратила 3 миллиона рублей за мужа-участника специальной военной операции (СВО) на Украине и поплатилась — ей предъявлено обвинение по статье о самоуправстве. Сейчас ее ожидает судебное разбирательство, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Муж россиянки находится на СВО с сентября 2022 года. Во время службы на фронте мужчина решил предоставить жене доступ к банковому счету через личный кабинет мобильного приложения. В 2023 году боец получил ранение, за которое ему выплатили 3 миллиона рублей. Россиянин сообщил жене об ожидающемся поступлении и попросил не тратить эту сумму.

К этому моменту взаимоотношения между супругами ухудшились, и вопреки просьбам мужа и требованиям законодательства, исключающим выплаты специального целевого назначения из совместного имущества супругов, россиянка потратила миллионы бойца СВО по своему усмотрению. На какие именно цели были потрачены деньги, в ведомстве не уточнили.

«Вину в содеянном фигурантка уголовного дела полностью признала и в настоящее время возместила причиненный ущерб», — пояснили в прокуратуре, добавив, что по делу ожидается решение суда.

Ранее в Рязанской области жена участника СВО втайне оформила кредиты на сумму 1,5 миллиона рублей и поплатилась. Известно, что в отношении нее завели уголовное дело о мошенничестве.