Жена российского участника СВО втайне оформила на него кредиты и поплатилась

В Рязанской области жена участника специальной военной операции (СВО) на Украине втайне оформила кредиты на сумму 1,5 миллиона рублей и поплатилась — в отношении нее завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, россиянка с помощью телефона мужа, который находился в зоне боевых действий, оформила на его имя несколько кредитных договоров на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

Деньги она потратила, при этом платежи в банк по кредитным обязательствам не вносила. Мужу об этом также ничего не говорила.

В правоохранительные органы обратилась мать военнослужащего. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее боец СВО из Воронежской области обвинил жену в растрате заработанных им более чем 12 миллионов рублей, а также оформлении на него 17 кредитов, пока он находился на передовой.