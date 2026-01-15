Российская тревел-блогерша описала Нью-Йорк словами «худшее место на Земле»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Нью-Йорке и описала его словами «худшее место на Земле». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, ей удалось увидеть быт американцев, живущих в одном из районов города — Брайтон Бич, который находится в южной части города. Место россиянка назвала «архитектурным и бытовом адом». По ее словам, советские коммуналки в сравнении кажутся курортом. «Тут все несуразное: дверь на двери, балкон на балконе, окна смотрят прямо в чужую кухню. Чихнешь в своей квартире — сосед скажет "будь здоров" через стену, не повышая голоса», — пояснила она.

О дворах, детских площадках и даже газоне можно забыть, пишет автор блога. «Тут нет пространства от слова совсем. Вышел из дома — и сразу в чужую жизнь. Асфальт, мусорные баки, запахи еды вперемешку с прошлым веком», — пояснила она.

Россиянка добавила, что квартиры в Нью-Йорке маленькие и часто «убитые» предыдущими жильцами. Кроме того, частое явление в них — тараканы и клопы. Кроме того, в городском жилье почти ничего нельзя переделывать — ни разваливающуюся дверь, ни лестницу, ни крышу.

