Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 15 января 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала Нью-Йорк словами «худшее место на Земле»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wirestock / Freepik

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Нью-Йорке и описала его словами «худшее место на Земле». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, ей удалось увидеть быт американцев, живущих в одном из районов города — Брайтон Бич, который находится в южной части города. Место россиянка назвала «архитектурным и бытовом адом». По ее словам, советские коммуналки в сравнении кажутся курортом. «Тут все несуразное: дверь на двери, балкон на балконе, окна смотрят прямо в чужую кухню. Чихнешь в своей квартире — сосед скажет "будь здоров" через стену, не повышая голоса», — пояснила она.

О дворах, детских площадках и даже газоне можно забыть, пишет автор блога. «Тут нет пространства от слова совсем. Вышел из дома — и сразу в чужую жизнь. Асфальт, мусорные баки, запахи еды вперемешку с прошлым веком», — пояснила она.

Россиянка добавила, что квартиры в Нью-Йорке маленькие и часто «убитые» предыдущими жильцами. Кроме того, частое явление в них — тараканы и клопы. Кроме того, в городском жилье почти ничего нельзя переделывать — ни разваливающуюся дверь, ни лестницу, ни крышу.

Ранее европейцы побывали в Нью-Йорке и пожаловались на карманников и запах мочи. С такими неприятностями они встретились на главной площади города Таймс-сквер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    В США заявили о начале новой фазы СВО

    Пушков высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

    Специалист Минздрава заявил о непригодности флюорографии для защиты от рака легкого

    Крокодил растерзал десятилетнего мальчика

    Женщинам перечислили причины снижения либидо в браке

    ВСУ почти полностью отказались от использования военной техники «в открытую»

    Трамп назвал Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok