Рудковская похвасталась интерьером дома с декором из Бельгии

Продюсер Яна Рудковская похвасталась интерьером в своем доме в Подмосковье. Снимками она поделилась с подписчиками в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На записи знаменитость показала гостиную. В кадр попал стол с вазой, украшенной серебряными цветами, гирляндой и декором, привезенным из Бельгии.
«Магия нашего декора. Оставлю здесь на старый Новый год», — подписала публикацию Рудковская.
Ранее журналистка Ксения Собчак похвасталась интерьером новой квартиры в Москве, которую обставила сама, без помощи дизайнеров. Он выполнен преимущественно в белом и серых тонах.