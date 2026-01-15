Реклама

13:00, 15 января 2026Россия

Рядом с телом экс-замминистра труда России нашли ружье

Shot: Рядом с телом экс-замминистра Скляра нашли ружье
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Рядом с телом экс-замминистра труда России Алексея Скляра нашли ружье. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным канала, бывшего чиновника нашли мертвым на пороге его особняка в Новой Москве. Входная дверь была открыта. Рядом с мужчиной было найдено гладкоствольное ружье.

Других деталей с места происшествия не приводится.

О том, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома в поселении Филимонковское, стало известно днем 15 января. Перед смертью чиновник жаловался бывшей коллеге на жену.

