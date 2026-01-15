Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:29, 15 января 2026Бывший СССР

Сальдо заявил о подготовке ВСУ удара в Хорлах

Сальдо: ВСУ заранее готовили удар по кафе и гостинице в Хорлах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области готовился заранее, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на это указывают несколько признаков. «Но все точные данные, установление цепочки командования, конкретных исполнителей и кураторов — это компетенция военных и специальных служб», — отметил он.

По словам политика, как только информация будет официально подтверждена, она будет доведена до общественности.

В ночь на 1 января текущего года украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался сильный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы идем по следу». В США задержали человека, виновного в сливе информации по Венесуэле

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Стало известно о переброске ударной авианосной группы США на Ближний Восток

    Социальная реклама

    Женщина нашла элегантный способ обойти офисный дресс-код

    Сальдо заявил о подготовке ВСУ удара в Хорлах

    ВС России начали бои за Никифоровку в ДНР

    США продали первую партию венесуэльской нефти

    В свитере Лаврова разглядели вызов всему миру

    Названы преимущества российской «Сармы» перед HIMARS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok