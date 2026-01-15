Сексуальный маньяк заманивал российских детей с помощью шпица

Житель Владимирской области сел на 20 лет за половые преступления против девочек

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя города Камешково Владимирской области за половые преступления против 12 малолетних девочек. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления Следственного комитета России по региону генерал-майор юстиции Артем Кулаков.

Сексуальный маньяк заманивал детей домой с помощью своей собаки породы шпиц, которая привлекала внимание и усыпляла бдительность детворы. Девочки по приглашению мужчины приходили в гости пить чай, а он совершал с ними действия сексуального характера, снимая на свой мобильный телефон. Жертвами педофила стали 12 детей.

По словам генерала, в регионе за прошлый год было расследовано 175 преступлений в отношении несовершеннолетних, почти половина из них относится к категории сексуального насилия. Убийства и похищения детей носят единичный характер, отметил Кулаков.

Также вызывает обеспокоенность проблема растущего числа гибели и травмирования подростков, которые без прав ездят на питбайках по дорогам общего пользования. К уголовной ответственности привлекаются их родители, пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали троих молодых людей, которые изнасиловали 15-летнюю школьницу.