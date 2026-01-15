Реклама

18:17, 15 января 2026

Стали известны подробности допроса «кошелька» Зеленского в ФБР

Гончаренко: Информации о показаниях Миндича для ФБР нет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Достоверной информации о даче показаний бизнесменом Тимуром Миндичем, которого в СМИ называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, нет. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Нет информации о том, что Миндич давал показания ФБР в Израиле», — написал он, цитируя главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса.

10 ноября 2025 года НАБУ обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в энергетической сфере. По этой схеме украинские чиновники на госзаказах и тендерах похитили более 100 миллионов долларов.

Также в ноябре стало известно, что приближенный к президенту Украины бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР, касающегося отмывания средств.

