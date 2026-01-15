Стало известно о борьбе главных политиков Венесуэлы за симпатию Трампа

El País: и.о. президента Венесуэлы и лидер оппозиции борются за симпатию Трампа

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо борются за симпатию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает El País.

Издание подчеркивает, что главные политики латиноамериканской страны пытаются убедить «непредсказуемого человека», что именно они — подходящие люди для руководства переходным периодом в Венесуэле.

Согласно расписанию Белого дома, Мачадо проведет рабочий обед с Трампом 15 января. В то же время Феликс Пласенсия — дипломат, пользующийся большим доверием президента Венесуэлы, — находится в Вашингтоне, налаживая связи с правительством США.

Отмечается, что он сыграл ключевую роль в том, что венесуэльские власти опередили оппозицию на несколько часов и организовали телефонный разговор между Трампом и Родригес.

При этом Мачадо не хочет отставать и предложила «поделиться» своей Нобелевской премией мира с республиканцем во время их разговора с американским президентом.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что краткосрочная цель администрации Трампа в Венесуэле заключается в том, чтобы перекрыть потоки нефти геополитическим соперникам, включая Россию, Китай, Иран и Кубу. По данным телеканала, в краткосрочной перспективе Вашингтон планирует обеспечить, чтобы нефть, которая сейчас хранится в Венесуэле, оставалась в стране.