Стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны за два месяца до 100 лет

Власти Великого Новгорода сообщили о смерти 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Юлии Афанасьевой. Некролог опубликован на сайте местной администрации.

Как стало известно, 14 марта женщине должно было исполниться 100 лет. Причина ее смерти не сообщается.

По информации властей, Афанасьева родилась в 1926 году в деревне Княжья Гора Батецкого района Новгородской области. В 1841 году она вступила в партизанский отряд будучи еще подростком. После войны работала сборщицей налогов, а позже — на оборонном предприятии. Также женщина 30 лет проработала на заводе конденсаторов.

Ранее стало известно о смерти 106-летнего ветерана Василия Дыгая. Мужчина родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области и после призыва в Красную Армию в 1941 году принимал участие в боевых действиях на Северо-Кавказском фронте. В годы воны Дыгай участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии от фашистских захватчиков.