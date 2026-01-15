Стало известно о трудном положении ВСУ из-за новой тактики ВС России

Interia: Тактика ВС РФ с использованием БЭК усложнит положение ВСУ

Новая тактика Вооруженных сил (ВС) России с использованием безэкипажных катеров (БЭК) «Сириус-82» в дельте Днепра способна серьезно усложнить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает польское издание Interia.

«Минирование Днепра может значительно затруднить действия украинских войск, которые пытаются осуществлять десантные операции», — говорится в публикации.

По данным источников издания, украинские военнослужащие никогда не видели подобных беспилотников.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе «Куб-3», который активно применяют в зоне специальной военной операции (СВО), получил мощную боевую часть с большим количеством поражающих элементов. Уточняется, что дрон имеет осколочно-фугасную боевую часть весом 2,5 килограмма, которая позволяет поражать технику и пункты управления дронами противника.