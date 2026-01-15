Профессор Яблонский: Пациенты с 4-й стадией рака легкого не живут дольше года

В России 80 процентов пациентов с раком легкого на четвертой стадии не живут дольше одного года в случае, если они не проходят лечение. О выживаемости пациентов на разных стадиях заболевания в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии, профессор, заслуженный врач Петр Яблонский.

По его словам, пациенты, у которых рак диагностировали еще на первой стадии, с вероятностью в 92-98 процента могут прожить в среднем около пяти лет. В случае, если опухоль достигла стадии А3, когда ее размер составляет больше двух, но меньше трех сантиметров, доля пациентов, которая способна прожить еще пять лет, снижается до 77 процентов.

При третьей стадии пятилетняя выживаемость опускается ниже 50 процентов, а в среднем стремится к 15. Понимаете, какая драматическая разница? Поэтому, безусловно, рак необходимо выявлять как можно раньше. Кстати, это еще и дешевле Петр Яблонский главный торакальный хирург Минздрава России

По словам Яблонского, официально в России регистрируется около 59 тысяч новых случаев рака легкого ежегодно. Однако из-за поздней диагностики больше половины пациентов не проживают и года после постановки диагноза.

Ранее популярные продукты связали с ростом риска рака легких. Исследователи, чья работа опубликована в Annals of Family Medicine, заявили, что люди, которые ели больше всего белого хлеба, сладостей и очищенных круп имели примерно на 13 процентов более высокий риск обнаружения онкологии.