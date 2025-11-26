Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 26 ноября 2025Наука и техника

Популярные продукты связали с ростом риска рака легких

AFM: Продукты с высоким гликемическим индексом повышают риск рака легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Рацион, богатый продуктами с высоким гликемическим индексом (ГИ), может заметно повышать риск рака легких — к таким выводам пришли исследователи, чья работа опубликована в Annals of Family Medicine (AFM). Ученые проанализировали данные 101 732 взрослых, участвовавших в американском исследовании PLCO. Все участники в начале наблюдения подробно описали свой рацион, после чего их состояние отслеживали в среднем 12 лет.

Анализ показал: люди, которые ели больше всего продуктов с высоким ГИ — белого хлеба, сладостей, очищенных круп, — имели примерно на 13 процентов более высокий риск рака легких по сравнению с теми, кто придерживался рациона с низким ГИ. Высокий ГИ способствует резким скачкам глюкозы и инсулина, которые могут усиливать воспаление и стимулировать клеточное деление — вероятные механизмы, связанные с канцерогенезом.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Высокая гликемическая нагрузка (ГН) — показатель общего количества потребляемых углеводов — напротив, ассоциировалась с 28-процентным снижением риска рака легких. Исследователи поясняют: высокая ГН часто формируется за счет продуктов с низким ГИ — овощей, фруктов, бобовых и цельных злаков. Такие углеводы медленно повышают уровень сахара в крови и богаты защитными соединениями, которые могут уменьшать воспаление и снижать повреждение тканей.

Авторы подчеркивают: результаты еще раз подтверждают, что важна не столько «антиуглеводная» диета сама по себе, сколько качество углеводов. Продукты с низким ГИ и высокой питательной ценностью — цельные злаки, овощи, фрукты — могут иметь защитный эффект даже у людей с факторами риска, включая курение.

Ранее выяснилось, что вакцинация против ВПЧ надежно защищает от предраковых изменений и рака шейки матки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Популярные продукты связали с ростом риска рака легких

    Рисунок снайпера спас жизнь российскому бойцу

    В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

    «Первые признаки появились в 22 года». Как россияне становятся алкоголиками и как распознать зависимость у близкого?

    Вышел последний сезон «Очень странных дел». Как этот сериал стал культовым и почему весь мир ждет его финала?

    Аэропорт российского города приостановил полеты

    Названа цель ночного удара «Кинжалами» по Киеву

    День траура объявили 26 ноября в районе российского региона

    Экс-разведчик предрек скорую смерть Буданова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости