Выявлен самый надежный способ предотвратить развитие рака

CDSR: Вакцинация против ВПЧ надежно защищает от рака шейки матки

Два крупных обзора, опубликованных в Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), подтвердили: вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) надежно защищает от рака шейки матки и предраковых изменений.

Анализ более чем 60 клинических исследований и 225 популяционных работ показал, что привитые до 16 лет девушки имеют на 80 процентов меньший риск развития заболевания, а серьезные побочные эффекты встречаются крайне редко и сопоставимы с уровнем в контрольных группах.

Вакцины Cervarix, Gardasil и Gardasil-9 эффективно предотвращают инфекции высокоонкогенных типов ВПЧ и резко сокращают число предраковых состояний, а также аногенитальных бородавок. Данные реальных наблюдений из разных стран подтверждают долгосрочную защиту: после массового введения вакцинации показатели рака шейки матки заметно снижались даже в регионах с разным охватом и уровнем здравоохранения.

Авторы подчеркивают, что максимальная эффективность достигается при вакцинации до начала половой жизни, и рекомендуют прививать как девочек, так и мальчиков.

Ранее ученым стало известно, что перенесенный COVID-19 вызывает более сильное и длительное воспаление сердца и сосудов, чем вакцинация.