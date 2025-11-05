Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:51, 5 ноября 2025Наука и техника

Развеян миф о риске воспаления сердца и сосудов

LCAH: COVID-19 опаснее для здоровья сердца и сосудов, чем вакцинация
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Крупнейшее на сегодня исследование с участием почти 14 миллионов детей показало, что заражение COVID-19 вызывает более серьезное воспаление сердца и сосудов, чем вакцинация. Работа проведена учеными из Кембриджа, Эдинбурга и Университетского колледжа Лондона при поддержке Health Data Research UK, ее результаты опубликованы в The Lancet Child & Adolescent Health (LCAH).

Анализ медицинских записей детей до 18 лет за 2020–2022 годы показал: после перенесенного COVID-19 риск миокардита, перикардита и тромбозов был наиболее высоким в первые недели и оставался повышенным до 12 месяцев. После вакцинации наблюдалось лишь кратковременное увеличение риска воспаления сердца — примерно на четыре недели, после чего показатели возвращались к норме.

Материалы по теме:
Россияне переносят ОРВИ на ногах. Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
Россияне переносят ОРВИ на ногах.Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
27 марта 2025
Обязательная вакцинация в России в 2025 году. Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
Обязательная вакцинация в России в 2025 году.Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
6 июня 2025

Ученые рассчитали, что инфекция вызывала 2,24 дополнительных случая воспаления сердца на 100 тысяч детей, а вакцина — лишь 0,85. По словам авторов, осложнения после прививки встречаются редко и быстро проходят, тогда как последствия COVID-19 могут быть серьезными и длительными.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что именно сама инфекция, а не вакцинация, представляет куда более существенную угрозу для сердца и сосудов у детей и подростков. Авторы подчеркивают, что полученные данные опровергают распространенные опасения относительно прививок и подтверждают их безопасность.

Ранее ученые доказали что некоторые вирусы, включая грипп и ВИЧ, значительно повышают риск инфаркта и инсульта — как сразу после заражения, так и спустя месяцы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Маркетплейсы в России пересмотрели правила для продавцов

    На Украине заявили о возможном прекращении работы железной дороги

    Производители молочки в России посетовали на падение потребления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости