Развеян миф о риске воспаления сердца и сосудов

LCAH: COVID-19 опаснее для здоровья сердца и сосудов, чем вакцинация

Крупнейшее на сегодня исследование с участием почти 14 миллионов детей показало, что заражение COVID-19 вызывает более серьезное воспаление сердца и сосудов, чем вакцинация. Работа проведена учеными из Кембриджа, Эдинбурга и Университетского колледжа Лондона при поддержке Health Data Research UK, ее результаты опубликованы в The Lancet Child & Adolescent Health (LCAH).

Анализ медицинских записей детей до 18 лет за 2020–2022 годы показал: после перенесенного COVID-19 риск миокардита, перикардита и тромбозов был наиболее высоким в первые недели и оставался повышенным до 12 месяцев. После вакцинации наблюдалось лишь кратковременное увеличение риска воспаления сердца — примерно на четыре недели, после чего показатели возвращались к норме.

Ученые рассчитали, что инфекция вызывала 2,24 дополнительных случая воспаления сердца на 100 тысяч детей, а вакцина — лишь 0,85. По словам авторов, осложнения после прививки встречаются редко и быстро проходят, тогда как последствия COVID-19 могут быть серьезными и длительными.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что именно сама инфекция, а не вакцинация, представляет куда более существенную угрозу для сердца и сосудов у детей и подростков. Авторы подчеркивают, что полученные данные опровергают распространенные опасения относительно прививок и подтверждают их безопасность.

Ранее ученые доказали что некоторые вирусы, включая грипп и ВИЧ, значительно повышают риск инфаркта и инсульта — как сразу после заражения, так и спустя месяцы.