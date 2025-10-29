Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:16, 29 октября 2025Наука и техника

Названы скрытые факторы риска инфаркта и инсульта

JAHA: Грипп, COVID-19 и ВИЧ удваивают риск инфарктов и инсультов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nataliya Dmytrenko / Shutterstock / Fotodom

Некоторые вирусы, включая грипп, COVID-19 и ВИЧ, могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в масштабном метаанализе Американской кардиологической ассоциации, опубликованном в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследователи проанализировали более 150 высококачественных работ и выяснили, что в течение месяца после гриппа риск инфаркта возрастает в четыре раза, а инсульта — в пять. После COVID-19 вероятность сердечно-сосудистых осложнений остается повышенной до года.

Хронические вирусные инфекции, такие как ВИЧ и гепатит C, также связаны с увеличением вероятности инфаркта и инсульта на 20–60 процентов. Ученые считают, что воспаление и склонность крови к тромбообразованию после инфекций ослабляют сосуды и сердце, а вакцинация против вирусов может стать эффективной мерой профилактики.

Ранее стало известно, что одна продолжительная прогулка в день может снижать риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний сильнее, чем несколько коротких выходов на улицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости