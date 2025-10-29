Названы скрытые факторы риска инфаркта и инсульта

JAHA: Грипп, COVID-19 и ВИЧ удваивают риск инфарктов и инсультов

Некоторые вирусы, включая грипп, COVID-19 и ВИЧ, могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в масштабном метаанализе Американской кардиологической ассоциации, опубликованном в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследователи проанализировали более 150 высококачественных работ и выяснили, что в течение месяца после гриппа риск инфаркта возрастает в четыре раза, а инсульта — в пять. После COVID-19 вероятность сердечно-сосудистых осложнений остается повышенной до года.

Хронические вирусные инфекции, такие как ВИЧ и гепатит C, также связаны с увеличением вероятности инфаркта и инсульта на 20–60 процентов. Ученые считают, что воспаление и склонность крови к тромбообразованию после инфекций ослабляют сосуды и сердце, а вакцинация против вирусов может стать эффективной мерой профилактики.

