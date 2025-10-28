Найден ключ к уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний

AIM: Длинные прогулки снижают риск смерти и болезней сердца в два-пять раз

Одна продолжительная прогулка в день может быть полезнее для здоровья, чем несколько коротких выходов на улицу. К такому выводу пришли исследователи Американского колледжа врачей, проанализировав данные более 33 тысяч человек из британской базы UK Biobank. Результаты работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Участники, делающие менее 8000 шагов в день, были разделены по длительности ходьбы: от коротких (<5 минут) до длинных (≥15 минут) подходов. Оказалось, что те, кто проходил свои шаги за более долгие отрезки, имели в два–пять раз ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с любителями частых коротких прогулок.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у малоподвижных людей, делающих менее 5000 шагов в день: даже одна осознанная прогулка длиной 15 минут снижала вероятность сердечных проблем почти в три раза. Ученые отмечают, что не обязательно гнаться за количеством шагов — важнее проводить больше времени в движении подряд, давая сердцу и сосудам полноценную нагрузку.

