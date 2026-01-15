Реклама

Такер Карлсон назвал цель Запада относительно России

Карлсон заявил, что Запад хочет посеять хаос в России и обогатиться за ее счет
Олег Давыдов
Фото: Cheney Orr / Reuters

Западные страны хотят посеять хаос в России и обогатиться за счет ее ресурсов, заявил американский журналист Такер Карлсон. Такую цель он назвал в видео на своем YouTube-канале.

«Какая [у западных политиков] цель? Цель та, какую мы уже видели во множестве других стран: в Ираке, Сирии. Хочется верить, что этого не произойдет в Иране, хотя, вероятно, и там. Вызвать хаос. Потому что в хаосе можно доминировать и воровать», — сказал журналист.

Карлсон назвал такие намерения Запада отвратительными. Кроме того, по его словам, лидерам стран нужно осознавать, что Россия — большая держава с мощным военным потенциалом и ядерным оружием.

Ранее Карлсон высказался об операции Соединенных Штатов в Венесуэле. По словам журналиста, Вашингтон больше не вправе критиковать Россию за действия на Украине.

