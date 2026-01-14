Реклама

Журналист Карлсон заявил о лишении США права критиковать Россию

Журналист Карлсон: США не вправве критиковать Россию после операции в Венесуэле
Александра Синицына
Фото: Cheney Orr / Reuters

После операции Соединенных Штатов в Венесуэле страна больше не вправе критиковать Россию за действия на Украине. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.

«Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным. Ты можешь сказать: "Мне это не нравится", но ты не можешь говорить, что это абсолютно неправильно», — признал журналист.

Карлсон полагает, что США вторглись в Венесуэлу с целью пресечь поставки нефти из страны в Китай. Но подобная откровенность поставила бы под сомнение все заявления о «неспровоцированной агрессии» со стороны РФ.

В этом случае Белому дому пришлось бы признать, что действия Москвы мотивированы объективными причинами — так как Россия ощущает угрозу у своих границ и принимает меры, чтобы защититься, заключил журналист.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил влияние ситуации в Венесуэле на украинское урегулирование. По его словам, долгосрочные последствия для России возможны, поскольку удар пришелся на одного из союзных партнеров Москвы в Латинской Америке.

