Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 14 января 2026МирЭксклюзив

Влияние ситуации в Венесуэле на украинское урегулирование оценили

Политолог Дудаков: Кризис в Венесуэле может сказаться на отношениях России и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Кризисная ситуация в Венесуэле напрямую не затрагивает российско-американский переговорный трек, но долгосрочные последствия для России возможны, считает политолог американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Безусловно мы понимаем, что это серьезная эскалация, потому что бьют по одному из наших союзных партнеров в Латинской Америке. Я думаю, что США надеются на то, что мы, скажем так, займем неактивную позицию, исходя из того, что у нас свой отдельный российско-американский трек идет и, соответственно, мы не будем портить отношения с администрацией [президента США Дональда] Трампа ради поддержки Венесуэлы», — сказал Дудаков.

По его мнению, Россия все равно будет работать с новой венесуэльской властью и не откажется от своих национальных интересов, даже если они идут вразрез с позицией США. Кроме того, кризисная ситуация создает риски для российского теневого флота.

«Кризисная ситуация вокруг Венесуэлы напрямую не затрагивает российско-американский переговорный трек. И сами США, как мы знаем, постарались нивелировать значение того, что они захватили один из танкеров, который вывесил у себя российский триколор», — сказал Дудаков.

Ранее секретарь Белого дома Кэролайн Левит сообщила о том, что США продолжат захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американских властей. Как утверждает Левитт, американский президент ДональдТрамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение Штатов, будут покидать Венесуэлу».

Ранее стало известно о захвате американскими военными танкера Marinera, который шел под флагом РФ. Российские власти отметили, что у судна было временное разрешение на хождение под этим флагом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Оскорбившего Трампа работника завода Ford отстранили от работы

    Украинские БПЛА попытались атаковать промзону в российском регионе

    Влияние ситуации в Венесуэле на украинское урегулирование оценили

    Норвегия решила вооружить NASAMS для Украины советскими ракетами

    Ученые объяснили наличие прокрастинации

    Порнозвезде вынесли приговор за отрезанную голову бывшего мужа

    Мерзкая привычка мужчины разрушила сон его жены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok