Влияние ситуации в Венесуэле на украинское урегулирование оценили

Политолог Дудаков: Кризис в Венесуэле может сказаться на отношениях России и США

Кризисная ситуация в Венесуэле напрямую не затрагивает российско-американский переговорный трек, но долгосрочные последствия для России возможны, считает политолог американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Безусловно мы понимаем, что это серьезная эскалация, потому что бьют по одному из наших союзных партнеров в Латинской Америке. Я думаю, что США надеются на то, что мы, скажем так, займем неактивную позицию, исходя из того, что у нас свой отдельный российско-американский трек идет и, соответственно, мы не будем портить отношения с администрацией [президента США Дональда] Трампа ради поддержки Венесуэлы», — сказал Дудаков.

По его мнению, Россия все равно будет работать с новой венесуэльской властью и не откажется от своих национальных интересов, даже если они идут вразрез с позицией США. Кроме того, кризисная ситуация создает риски для российского теневого флота.

«Кризисная ситуация вокруг Венесуэлы напрямую не затрагивает российско-американский переговорный трек. И сами США, как мы знаем, постарались нивелировать значение того, что они захватили один из танкеров, который вывесил у себя российский триколор», — сказал Дудаков.

Ранее секретарь Белого дома Кэролайн Левит сообщила о том, что США продолжат захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения американских властей. Как утверждает Левитт, американский президент ДональдТрамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение Штатов, будут покидать Венесуэлу».

Ранее стало известно о захвате американскими военными танкера Marinera, который шел под флагом РФ. Российские власти отметили, что у судна было временное разрешение на хождение под этим флагом.