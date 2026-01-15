Реклама

Путешествия
19:15, 15 января 2026Путешествия

Тревел-блогер предостерег россиян от круизов в Японию через Китай

Елизавета Гринберг (редактор)
Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Тревел-блогер предостерег россиян от круизов в Японию через Шанхай, Китай и назвал это «самой бессмысленной организацией поездки». Об этом он рассказал в авторском Telegram-канале «Врен о Японии для туристов».

Он написал, что некоторых до сих пор что-то останавливает от получения японской визы. Он напомнил, что она бесплатная и делается всего четыре дня. Также он отметил, что процент отказов по ней очень низкий. Однако, по словам блогера, вместо ее быстрого оформления многие россияне принимают предложения агентств отправиться в круиз до Японии через Шанхай. Такой способ позволяет попасть в страну Азии без визы.

Маршрут предполагает всего три дня в Японии. Автор Telegram-канала подчеркнул, что к тому же половина времени в разных точках уйдет на перемещение от порта до центра города и обратно. «Погуляете по Японии в сумме часов двенадцать за десять дней. Все остальное время будете в дороге», — добавил он. Тревел-блогер рекомендовал россиянам вместо выбора подобных сомнительных маршрутов не бояться подавать на японскую визу.

Ранее стало известно, что россияне поставили абсолютный рекорд по визитам в Японию — в 2025 году эту страну Азии посетили около 200 тысяч соотечественников.

