Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:06, 29 декабря 2025Путешествия

Россияне поставили абсолютный рекорд по визитам в одну страну Азии

Эксперт по туризму Котляр: В 2025 году Японию посетили около 200 тысяч россиян
Алина Черненко

Фото: Issei Kato / Reuters

Россияне поставили абсолютный рекорд по визитам в Японию — в 2025 году эту страну Азии посетили около 200 тысяч соотечественников. Об этом написала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

«И я искренне не понимаю, куда смотрит руководство Японии. На их месте я бы давно открыла прямые рейсы и забирала те миллионы долларов, которые сейчас улетают китайским и узбекским авиалиниям», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
«То, о чем ты мечтал»Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
22 июля 2024
Как получить визу в Японию в 2026 году? Правила въезда для россиян
Как получить визу в Японию в 2026 году?Правила въезда для россиян
11 декабря 2025

Тем временем безусловным лидером по поездкам россиян (около семи миллионов) стала Турция. Кроме того, в список самых популярных направлений в 2025 году вошли Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Малайзия, Мальдивы и Южная Корея.

Котляр также отметила, что у России сегодня есть прямые рейсы уже в 41 страну, а иностранные авиакомпании занимают около 65 процентов перевозок. «Летать в 2025 году объективно дешевле, чем в 2023-2024, не потому что стало дешевле жить, а потому что рынок наконец начал работать как рынок», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили отдых в КНДР. За последние два года турпоток в страну вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Зеленский раскрыл детали переговоров по территориям

    Радиостанция Судного дня передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

    Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok