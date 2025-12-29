Россияне поставили абсолютный рекорд по визитам в одну страну Азии

Эксперт по туризму Котляр: В 2025 году Японию посетили около 200 тысяч россиян

Россияне поставили абсолютный рекорд по визитам в Японию — в 2025 году эту страну Азии посетили около 200 тысяч соотечественников. Об этом написала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

«И я искренне не понимаю, куда смотрит руководство Японии. На их месте я бы давно открыла прямые рейсы и забирала те миллионы долларов, которые сейчас улетают китайским и узбекским авиалиниям», — подчеркнула она.

Тем временем безусловным лидером по поездкам россиян (около семи миллионов) стала Турция. Кроме того, в список самых популярных направлений в 2025 году вошли Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Китай, Малайзия, Мальдивы и Южная Корея.

Котляр также отметила, что у России сегодня есть прямые рейсы уже в 41 страну, а иностранные авиакомпании занимают около 65 процентов перевозок. «Летать в 2025 году объективно дешевле, чем в 2023-2024, не потому что стало дешевле жить, а потому что рынок наконец начал работать как рынок», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне массово полюбили отдых в КНДР. За последние два года турпоток в страну вырос более чем в два раза по сравнению с доковидным периодом.

