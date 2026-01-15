Ушедшая из России компания уволит больше полутора тысяч работников

Reuters: Ericsson пообещала уволить 1 тысячу 600 сотрудников

Шведская компания Ericsson собралась уволить 1600 сотрудников. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что данный производитель телекоммуникационного оборудования неуклонно сокращал штат, рассчитывая таким образом сохранить прибыльность в условиях влияния пошлин США. В самой компании подчеркивают, что очередная серия увольнений является частью мер по улучшению своего финансового положения при сохранении инвестиций, имеющих решающее значение для технологического лидерства.

В 2023 году Ericsson сообщала об увольнении 1400 сотрудников, а в 2024 году о сокращении еще 1200.

В конце марта 2025 года сообщалось, что Роспатент впервые передал право на популярный бренд западного производителя российской компании. Речь шла о производителе кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»), который с 12 марта может маскировать свою продукцию под товары шведской марки Ericsson.