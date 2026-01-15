Реклама

08:28, 15 января 2026Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Новости.LIVE».

Где именно прогремели взрывы, не уточняется. Информация о том, сколько их было и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, также отсутствует.

Взрывы в украинской столице прозвучали на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в городе с 07:40 до 08:01.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме ЧС на Украине. Соответствующее решение было принято в связи со сложившейся в сфере энергетики ситуацией. В Киеве был создан постоянный штаб по координации действий.

