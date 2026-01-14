Реклама

Зеленский объявил о режиме чрезвычайной ситуации на Украине

Зеленский: В энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране вводится режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Об этом сообщается в Telegram-канале лидера страны.

«Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы нуждаются в срочном решении», — говорится в сообщении.

По его словам, в Киеве создан постоянный штаб по координации действий в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике, возглавляемый первым вице-премьером — министром энергетики. Правительство активизирует сотрудничество с международными партнерами для обеспечения оборудования и увеличения импорта электроэнергии, одновременно упрощая подключение резервных источников.

Кроме того, Зеленский заявил, что введен пересмотр правил комендантского часа для расширения доступа к пунктам поддержки и гибкого планирования работы бизнеса. В столице усиливают сеть «Пунктов Несокрушимости» и проверяют их готовность.

Ранее Зеленский захотел провести масштабные изменения в процессе мобилизации. По словам президента, по итогам встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым, ему необходимо будет предложить решение накопившихся с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) проблем.

