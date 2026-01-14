Реклама

20:04, 14 января 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

Зеленский: Необходимы гораздо более масштабные изменения в процессе мобилизации
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский захотел провести масштабные изменения в процессе мобилизации. Об этом он заявил в Telegram-канале по итогам встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым.

«Но необходимы гораздо более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашей стране», — написал он.

По словам президента, Федорову необходимо будет предложить решение накопившихся с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) проблем.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. 13 января появилась информация, что среди бегущих от мобилизации украинских мужчин становится популярным маршрут в Белоруссию.

